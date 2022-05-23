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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مباراة مثيرة.. هاشتاج الاتحاد والهلال يتصدر تريند تويتر

الهلال
الهلال

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الاتحاد_الهلال، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب فوز فريق الهلال على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”.

وتصدر هاشتاج #الاتحاد_الهلال قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل روادل السوشيال ميديا علي فوز الهلال على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، كالاتي:

وفاز فريق الهلال على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”.

تقدم فريق اتحاد جدة أولًا عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء تحصل عليها للمس جانج هيون سو الكرة بيده.

واستطاع الهلال معادلة النتيجة عن طريق ميشايل ديلجادو في الدقيقة 42 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا خروج خاطئ من مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، والذي اصطدم بزياد الصحفي وأحمد حجازي، ليتعرض للإصابة ويغادر أرضية الملعب ويعوضه البديل راكان النجار.

وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة على الطائر من متابعة لتمريرة زميله إيجالو.

وعاد ميشايل ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، مؤمنًا انتصار الهلال في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 68 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلًا من:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد -  جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - ميشايل ديلجادو

خط الهجوم: موسى ماريجا - سالم الدوسري - أوديون إيجالو

تشكيل الاتحاد

وضم تشكيل الاتحاد كلاً من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عبد الرحمن العبود - أحمد حجازي - زياد الصحفي - حمدان الشمراني

خط الوسط: برونو هنريكي - أندري فيليبي -  إيجور كورنادو -  عبد العزيز البيشي-  رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ أحمد حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية العام، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام المغرب في كأس الامم الأفريقية.

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