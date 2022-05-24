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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة طنطا ينظم ندوة عن مناسك الحج

صدى البلد

شهد قصر ثقافة طنطا، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام بطنطا، وذلك للحديث عن شروط ومناسك الحج.

 أوضح الدكتور عبد الرحمن عمار، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية أن فريضة الحج على المستطيع فقط من عباد الله، مشيرا إلى أنه ليس على الإنسان الاقتراض للقيام بمناسك الحج، بل لابد أن تكون مصروفات الرحلة بالكامل مما يفيض عن مستلزمات الشخص الأساسية.

وتابع "عمار" أن رحلة الحج لابد لها أن تتوافر فيها نية الشخص قبل الخروج من بيته، وأوضح أن هناك ثلاثة أشكال للإحرام، وهي الإفراد، والقران، والتمتع، كما واستعرض الشيخ رحلة النبي خلال تأديته لمناسك الحج، مؤكدا أن رسول الله قد بدأ بالطواف بالكعبة المشرفة فور وصوله للأراضي المقدسة.

وقال إمام وخطيب "الأوقاف" أن النبي قد بدأ مناسك العمرة من خلال الصفا والمروة، وذلك اتباعا لقول الله "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، ثم توجه بعدها لبئر زمزم، مشيرا إلى أن من سنن النبي في شرب ماء زمزم هو عقد نية الشرب بما يحب الشخص، إذا كانت للشفاء أو لغيره.


واختتم الدكتور "عمار" بأن آخر مرحلة من مراحل الاعتمار هي حلق الشعر أو تقصيره، لافتا أن الأفضل للرجال هو الحلق وليس التقصير، وأضاف بأن مناسك الحج تبدأ من يوم 8 من شهر ذي الحجة.

إدارة الشغف

 

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كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة حيث أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "إدارة الشغف وطرق إستثماره" ألقتها الدكتورة جيهان أحمد شوقي حيث أوضحت أن الشغف هو ميل قوي نحو نشاط بعينه يثتثمر فيه الإنسان وقته وجهده إيمانًا منه بأهمية الشغف والرغبة في الاستمتاع بكل ثانيه فيها كما تحدثت عن أنواع الشغف ومنها حب العمل و حب الدراسة و حب المشاعر العاطفية وتحدثت أيضا عن كيفية إستثمار الشغف ومنها  تحديد نقاط القوة والأنشطة والمهارات وتطويرها و أهمية التحدث مع الآخرين و وضع خطة وهدف بما سيتم القيام به في أوقات الفراغ و وضع مبادئ ومعالم واضحة بطريقتهم وأسلوبهم في الحياة.


و تحت عنوان "الإرهاب والتطرف الفكرى" أقام بيت ثقافة القصير محاضرة مع أحلام سعيد التي أوضحت أن التطرف هو أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات عبر العصور وهو قضية عالمية تؤثر في الكثير من البلدان بجميع أنحاء العالم ولذلك فهو محل عناية و اهتمام  من العلماء والباحثين والقانونيين والمؤسسات البحثية وهو على رأس اهتمامات أجهزة الأمن الوطني في مختلف البلدان، مهما كان شكل هذا التطرف ونوعه، سواء أكان تطرفا دينياً أم أيديولوجيا أم سياسيا أم عنصريا أم غير ذلك.

و في نفس السياق نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الإرهاب عدو الإنسانية" ألقاها الشيخ درناوى فرج على فرج مبينا أن الإرهاب له خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع فهو يسعى الى تغيير المبادئ الإنسانية والقيم الإيجابية التى تربى عليها الفرد والمجتمع.

قراءة حرة
 

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و من ناحية أخري نظم بيت ثقافة القصير يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن قراءة حرة وألعاب ترفيهية مختلفة مثل  لعبة البالونات ولعبة الكراسى و توزيع القصص المختلفة وقامت بمناقشة كل طفل عما قرأة وما إستفاده من القصة. 


و في نفس السياق نظم بيت ثقافة أم الحويطات يومًا مفتوحًا للأطفال رواد البيت تضمن قراءة حره و ألعاب ترفيهيه للأطفال، أما قصر ثقافه أبو رماد فقد أقام ورشة فنية للرسم الحر لرسم أشكال مختلفة من وحى الطبيعة مع جداوى محمود.

قصر ثقافة قصر ثقافه طنطا الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج الفنان هشام عطوه مناسك الحج

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