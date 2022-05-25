أستاذ امراض جلدية: جدري القرود ينتشر عن طريق التلامس لفترة مع شخص مصاب

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية، إن طريقة انتشار جدري القرود تكون عن طريق التلامس ولـ فترة طويلة مع شخص مصاب .



وأضاف عاصم فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من أعراض جدري القرود هو ارتفاع درجات الحرارة وطفح جلدي وظهور بثور على الجلد ".

وتابع :" جدري القرود فيروس لم يصبح جائحة أو وباء عالمي مثل فيروس كورونا ".



وأكمل أستاذ الأمراض الجلدية :" من الضروري الحفاظ على النظافة الشخصية والحفاظ على غسل الأيدي باستمرار وارتداء ف الكمامة في الأماكن المزدحمة".