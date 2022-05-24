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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير هولندا: العلاقة مع مصر عميقة في مجال الأمن الغذائي

موريتس شابفيلد
موريتس شابفيلد

 أكد هان موريتس شابفيلد سفير هولندا بالقاهرة، عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في شتى المجالات ولاسيما فيما يتعلق قطاعات إدارة المياه والري والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

جاء ذلك في الكلمة، التي ألقاها السفير، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال الذي أقامه بمناسبة العيد الوطني لهولاندا "يوم الملك".

وأعرب شابفيلد عن سعادته لإقامة الاحتفال هذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العالم عانى من التداعيات السلبية للفيروس لمدة عامين، تبعتها تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أثر على الأمن الغذائي والنفط على العالم.

واستعرض السفير الهولندي الاستعدادات التي تتخذها الدول الأوروبية للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ التي تستضيفها وترأسها مصر والمقرر انعقادها في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

بدأ الاحتفال، الذي حضره نخبة من رجال السياسة والاقتصاد والمجتمع والإعلام والصحافة والسفراء، بعزف السلامين الوطنيين لمصر وهولندا.

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