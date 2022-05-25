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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لهنا الزاهد في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بـأطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية قميص باللون الابيض  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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هنا الزاهد تتعرض للإصابة في ركبتها


وتعرضت الفنانة هنا الزاهد للإصابة في الركبة اثناء تصويرها أحد الأعمال ونشرت صورة  عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هنا الزاهد : أصابات التصوير المستمرة في الركبة .

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفني الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

وطرح الفنان تامر حسني متابعيه الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المنتظر “بحبك”، المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الأضحى المقبل.

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