افتكرني برازيلي.. مرموش يكشف تفاصيل الحديث بينه وبين كوتينيو نجم أستون فيلا|فيديو

كشف عمر مرموش، نجم منتخبنا الوطني، عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين فيليب كوتينيو نجم أستون فيلا حين كان لاعبا في بايرن ميونخ.

وقال مرموش في تصريحات عبر حواره مع ميدو، عبر قناة المحور: “لعبت ضد بايرن بديلا مع فولفسبورج وخسرنا برباعية في الدوري الألماني، وحدثت واقعة طريفة مع كوتينيو، في البداية كان يظن أنني من البرازيل، وذهب لي وتحدث معي فأبلغته أنني لست برازيليا ولكنني أتمنى الحصول على قميصه، ولبى رغبتي”.

وتابع: “كوتينيو لاعب أشبه بالمدرب داخل المستطيل الأخضر، ويتحدث باستمرار مع زملائه”.

ذكريات مرموش في وادي دجلة

واسترجع مرموش ذكرياته في وادي دجلة قائلا إنه فخور باللعب بجوار نجم كبير بقيمة فلوران مالودا الذي لعب لنصف موسم مع الفريق بموسم 2015-2016.

وأضاف: "تم تصعيدي من قطاع الناشئين وقتها من جانب كارتيرون، شاهدت مالودا عن بعد كنت أظنه في البداية لاعبا أفريقيا، لكن عندما اقتربت منه لم أصدق أنني أرى نجم فرنسا وتشيلسي السابق".

وعن الفريق الذي يفضل اللعب له حال عودته لمصر، أكد مرموش أنه لا يفكر في اللعب مجددا بالدوري المصري إلا في حالة واحدة وهي ختام مسيرته في دجلة لرد الجميل إلى المالك ماجد سامي.