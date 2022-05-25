نيوزيلندا تسجل 8 آلاف و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 8 آلاف و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و122 ألفا و75 إصابة.

وذكر راديو نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجي حتى الآن بلغ 1041 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 51 ألفا و679 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و69 ألفا و355 حالة.