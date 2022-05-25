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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحلى حاجة في حياتي.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد والدته

إمام عاشور
إمام عاشور

احتفل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، بمناسبة عيد ميلاد والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر إمام عاشور صورة له بصحبه والدته، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا أحلي حاجة في حياتي ربنا يخلي ليا”.

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أحمد دياب: عمر كمال ليس مُعاراً من الزمالك |فيديو

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورئيس شركة الكرة بنادي فيوتشر، أن إدارة الفريق قد قررت عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى رغبة النادي في التتويج بالألقاب بداية من الموسم المقبل.

وقال أحمد دياب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت :"إدارة النادي ستفعل بند الشراء في عقد أحمد عاطف المعار من وادي دجلة، وكذلك لن يتم التفريط في نجوم الفريق بناء على توصيات علي ماهر المدير الفني للفريق".

وتابع دياب أن عمر كمال لاعب الفريق مرتبط بعقد طويل الأجل مع إدارة النادي، ولا صحة لكونه معارا من الزمالك لمدة موسم واحد فقط”.

ويذكر أن فريق فيوتشر يضم العديد من اللاعبين الرائعين، الذين لمع اسمهم خلال الموسم الحالي.

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