نجم الزمالك: الأهلي هياخد الدوري السنة دي| فيديو

يرى محمد عبدالواحد، نجم نادي الزمالك، أن الأهلي سيتوج ببطولة الدوري الموسم الحالي، وليس القلعة البيضاء.

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج كورة كول يوم، والذي يقدمه كريم حسن شحاته: “الزمالك مش عاجبني خالص، المستوى الفني قليل خاصة في مباراتي طلائع الجيش وإنبي،اتمنى أن يتوج بالبطولة الثانية على التوالي لكن أعتقد الموضوع صعب”.

وتابع: “اعتقادي الشخصي أن الدوري السنة دي مش للزمالك، والأهلي أقوى حالياً وهياخد الدوري السنة دي”.

وأضاف: “الأهلي يمتلك لاعبين رائعين في خط الوسط، حمدي فتحي والسولية وديانج، وفريق الأحمر سيؤدي بشكل جيد في بطولة الدوري بعد الإنتهاء من مباراة الوداد في إفريقيا، حيث يرغب في إستعادة اللقب الغائب عنه السنة الماضية”.

واختتم: “انا اتمنى بالتأكيد فوز نادي الزمالك بالدوري الموسم الحالي، ولكن الدوري للأهلي السنة دي”.

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