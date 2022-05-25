أحمد دياب: عمر كمال ليس مُعاراً من الزمالك

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورئيس شركة الكرة بنادي فيوتشر، أن إدارة الفريق قد قررت عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى رغبة النادي في التتويج بالألقاب بداية من الموسم المقبل.

وقال أحمد دياب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت :"إدارة النادي ستفعل بند الشراء في عقد أحمد عاطف المعار من وادي دجلة، وكذلك لن يتم التفريط في نجوم الفريق بناء على توصيات علي ماهر المدير الفني للفريق".

وتابع دياب أن عمر كمال لاعب الفريق مرتبط بعقد طويل الأجل مع إدارة النادي، ولا صحة لكونه معارا من الزمالك لمدة موسم واحد فقط”.

ويذكر أن فريق فيوتشر يضم العديد من اللاعبين الرائعين، الذين لمع إسمهم خلال الموسم الحالي.