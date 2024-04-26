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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جماعة الحوثي تشن 5 هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.. فيديو

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إنه بعد أسبوعين من خفض التصعيد ووقف الهجمات الحوثية على السفن التجارية وأيضًا الاشتباك مع السفن الحربية في البحر الأحمر وخليج عدن، ها هي الجماعة تكثف من جديد من هجماتها باتجاه البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية.

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وأضاف الموسمي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجماعة اليوم شنت خمس عمليات، ليصل عدد السفن المستهدفة إلى 103 سفن بحسب الحوثيين الذين أكدوا أنهم أطلقوا أمس صواريخ أيضًا باتجاه الأراضي المحتلة، لكن هذه العمليات كما هي معروفة لم تكن ذات تأثير أو لم نلمس أي تأثير أو أي من أثر لهذه الهجمات الأكثر من 103 هجمات و400 عملية خلال 3 أشهر.

 

وأوضح أن الحال كما هو والواقع نفسه، فلم يتم فك الحصار على غزة ولم يحصل أي جديد سوى مزيد من الأزمات ومزيد من الاضطرابات في حركة التجارة الدولية وتأثر الموانئ اليمنية بهذه العمليات، مشيرًا إلى أن التصعيد معروف وقادم الأيام القادمة ربما سيكشف عن قتامة المشهد من اليمن خصوصا أن هناك أخبارًا بأن الإدارة الأمريكية تدرس دعم المكونات المنضوية تحت إطار شرعية لمواجهة الحوثيين.

 

وأكد أن الحوثيين أعلنوا اليوم في بيان عبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه لا يوجد هناك أي عمليات أو مشاورات مع الجانب السعودي والجانب اليمني.

البحر الأحمر الهجمات الحوثية السفن السفن التجارية السفن الحربية الادارة الامريكية غزة

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