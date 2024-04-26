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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوء الأحوال الجوية .. غلق الطريق الرابط بين محافظتي البحر الأحمر وقنا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، غلق طريق القصير- قفط والذى يربط بين محافظتى قنا والبحر الأحمر، لعدم استقرار الأحوال الجوية، وبسبب سقوط أمطار غزيرة بمنطقة الفواخير. 

وأوصى ديوان عام محافظة البحر الأحمر، فى بيان، المواطنين بتوخى الحذر، مؤكدًا أنه سيتم فتح الطريق عند استقرار الأحوال الجوية وأن الغلق جاء حفاظا على أرواح المواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأشار بيان الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا وقد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق اليوم.

وأشارت التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، وتمتد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ويعد هذا الهطول المطري فرصة للتخفيف من درجات الحرارة وتلبية احتياجات الزراعة والمياه في تلك المناطق.

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