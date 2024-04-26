عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لولاية ثانية وبالإجماع.. الكويت تترأس الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية

صدى البلد

جددت قارة آسيا، ثقتها، في الكويتي، الشيخ خالد البدر الصباح، رئيسا للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية، لدورة ثانية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، في العاصمة التايلاندية “بانكوك”. 

وشهدت الجمعية العمومية الآسيوية، إجماعا من قبل جميع الحضور، على ضرورة أن يظل الشيخ خالد البدر الصباح رئيسا للاتحاد؛ لما قدمه من جهود كبيرة وعمل متواصل، كان له بالغ الأثر في النهوض بالألعاب المائية، والارتقاء بها على المستوى الآسيوي خلال الفترة الماضية.

من جهته هنأ الشيخ خالد البدر الصباح، القيادة السياسية وعلى رأسها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي بفوز الكويت بهذا المنصب.

وأعرب عن سعادته بهذه الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية، والتي تعد تكليفا قبل أن تكون تشريفا.

وأكد أن إعادة تزكيته لهذا المنصب؛ يؤكد المكانة الكبيرة لدولة الكويت على خارطة الرياضة الآسيوية، وأن أبناء الكويت في جميع المجالات لديهم القدرة على تقديم النموذج المشرف لوطنهم، من خلال العمل المخلص والجاد، وهو ما نسعى إليه دائما.

وتوجه البدر بالشكر والتقدير إلى جميع من منحه هذه الثقة الغالية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية.

وأشار إلى أنه سيعمل جاهدا ليكون عند حسن ظن الجميع، وتقديم كل ما من شأنه النهوض بالألعاب المائية، والارتقاء بها على المستوى الآسيوي خلال المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب تايوان

موضوعات متعلقة

مصر تتقدم بطلب استضافة بطولة العالم للكونغ فو للشباب 2028

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يصل استاد القاهرة لخوض مباراة مازيمبي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الزمالك يفوز على أسيك ميموزا الإيفواري

تشكيل اتحاد جدة والشباب في دوري روشن السعودي

غنّي وشجع نادي الشعب| جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة مازيمبي

عاشور والشحات وتاو| شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| ليتو الكاميروني يفوز على سوكوسيم السنغالي

ترشيحاتنا

بعد توقف الصواعق.. استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي الأبطال

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة

هل يؤثر الإسراع في الصلاة على صحتها؟.. دار الإفتاء تحذر من أمر يبطلها

30 دقيقة| سيطرة أهلوية على مازيمبي وفرص ضائعة بالجملة

جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا..هل يفعلها رجال القلعة الحمراء؟

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ