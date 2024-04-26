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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل اتحاد جدة والشباب في دوري روشن السعودي

صدى البلد

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، عن تشكيله الأساسي لمواجهة الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويفتقد العميد في مباراة اليوم أبرز عناصره الهجومية، المتمثلة في كريم بنزيما المصاب، وعبد الرزاق حمد الله المتواجد على مقاعد البدلاء، لعدم الجاهزية الكاملة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - سعد آل موسى - فواز الصقور.

الوسط: مد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري.

الهجوم: رومارينيو - طلال حاجي - جوتا.

تشكيل الشباب

أما تشكيل الشباب، الذي اختاره المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا، فجاء كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى ملائكة.

الدفاع: حمد اليامي - سانتوس - رومان سايس - متعب الحربي.

الوسط: رياض شراحيلي - مصعب الجوير - متعب الحربي.

الهجوم: نواف الصعدي - كاراسكو - حبيب ديالو.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الشباب عاشرا، برصيد 35 نقطة.

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