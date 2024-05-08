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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تحذر إسرائيل من خطورة التصعيد وتؤكد استعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات.. أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقرب له ولا يجي عنده| أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

سر الورقة المصرية.. سمير فرج يكشف مفاجأة عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك خوف بين الشباب المصري لمسه اليوم خلال تواجده مع طلاب جامعة الإسكندرية، من تطورات الأحداث في قطاع غزة وتحديدا مدينة رفح الفلسطينية.

 

مصر تحذر إسرائيل من خطورة التصعيد وتؤكد استعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات

أكد مصدر مصري رفيع المستوى "أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد"، مشيرا إلى أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”، في خبرعاجل.

 

متحدث الحكومة: جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدًا 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

 

مصدر رفيع المستوى: توافق بين كافة الأطراف للعودة للمسار التفاوضي بشأن غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن هناك توافقا بين كافة الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

 

أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقرب له ولا يجي عنده

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن معبر رفح المصري لم يغلق قط، قائلا “معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله ولا يجي عنده”.

حماس: أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا

أكد القيادي في حماس أسامة حمدان:" موافقتنا على مقترح الوسطاء في مصر وقطر جاءت بعد شهور من المفاوضات"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

 

شقيق ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأة مدوية عن الحادث

كشف جمال مفتاح شقيق ضحية عصام صاصا، تفاصيل جديدة عن واقعة دهس مؤدي المهرجانات عصام صاصا لشخص على الطريق الدائري، مشيرا إلى أن هناك معلومات غير صحيحة تداولها وسائل الإعلام عن الواقعة.

 

خناقة على الهواء بسبب مبادرة تخفيض سعر كيلو اللحمة لـ 250 جنيها

اندلعت مشادة على الهواء بين هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، ومجدي أبو صافي، أحد منسقي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، بسبب إعلان الأخير عن مبادرة يبيع بموجبها سعر كيلو اللحمة البلدي بـ 250 جنيها.

حالات رفض التصالح على مخالفات البناء.. لجنة الإسكان تعلن التفاصيل

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي سيتم فيها رفض التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه إذا كان المبنى غير آمن، فلا يجوز التصالح عليه، لأنه يعتبر تهديد لحياة المواطنين، والمباني التي تم بناؤها على نهر النيل، وفي الأماكن السياحية، أو تحويل العقار لنشاط آخر.

 

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