حماس: أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا

أكد القيادي في حماس أسامة حمدان:" موافقتنا على مقترح الوسطاء في مصر وقطر جاءت بعد شهور من المفاوضات"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال أسامة حمدان:" أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا، والاتفاق قطع الطريق أمام الاحتلال الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن المحتجزين ثم يعود لعدوانه".

وأضاف القيادي في حماس أسامة حمدان: الاتفاق في بنوده أمّن القضايا الرئيسية لمطالبنا، والاتفاق الذي توصلنا إليه يمثل إجماعا وطنيا لكل قوى الفصائل الفلسطينية".

وتابع أسامة حمدان: موافقتنا على مقترح الوسطاء مقابل مناورة حكومة نتنياهو تضع الإدارة الأمريكية أمام استحقاق واضح".

وأكمل القيادي في حماس:" وفد الحركة توجه إلى القاهرة.. وهو ما يؤكد جدية موقفنا في التعاون مع الوسطاء لإتمام الاتفاق".