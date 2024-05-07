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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب "المصريين" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لمنع التصعيد في غزة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“

أشادت الهيئة العليا لحزب "المصريين"، برئاسة المستشار حسين أبو العطا، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي يُدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، موضحة أن الكيان الصهيوني ينتهك بشكل واضح وصريح لكافة الحدود والأعراف الدولية ويرتكب مجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ويتحمل كامل المسئولية عما قد تُسفر عنه هذه التحركات والتجاوزات التكررة والمتهورة من أضرار تُشكل خطرًا على استقرار المنطقة، معلنة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحفظ الأمن القومي المصري.

وقالت الهيئة العليا لحزب "المصريين"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل بشكل كامل مسئولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وما ألت إليه المجازر الوحشية من خسائر في أرواح الأبرياء والمدنيين العُزل، موضحة أن إسرائيل سبب رئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة لكافة الأطراف، لا سيما بعد ترحيب الجانب الفلسطيني بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن السبيل الوحيد للحل في المرحلة الراهنة يتمثل في ضرورة توحيد الصف الفلسطيني ليكون للشعب الفلسطيني ممثلًا واحدًا فقط، وأن تتوقف بعض الأطراف الفلسطينية عن التحرك كأداة لبعض القوى الإقليمية وأن تضع مصالح الشعب الفلسطيني أولًا وأخيرًا، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي الاستماع لصوت العقل الذي تُمثله مصر منذ بداية الأزمة، وأن يتوقف عن الكيل بمكيالين وأن يُمارس مسئولياته والضغط على الحكومة الإسرائيلية التي تحاول جر المنطقة والعالم بأسره إلى حرب واسعة المدى ستؤثر على استقرار وأمن المنطقة بالكامل.

وأوضحت أن حل القضية الفلسطينية معروف للجميع والذي يكمن في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولياته كاملة في مواجهة تعنت الجانب الإسرائيلي، والتأكيد على أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

ودعت الهيئة العليا لحزب “المصريين” عقلاء العالم إلى تبني السردية المصرية والاستراتيجية التي أعلنها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة والتي تطالب بضرورة التهدئة والعودة لمائدة المفاوضات وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبة بضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتوقف كافة أشكال التصعيد التي تُعطي ذريعة مجانية لإسرائيل لإعادة قصف المدنيين العزل.

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