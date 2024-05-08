أحمد غنيم: قطاع الاتصالات يمثل تجربة رائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الأقتصاد والعلوم السياسية، أن مشكلة مصر تكمن في التفاصيل، مشيرا إلى أنه نحتاج أن يكون هناك بيئة للإستثمار أكثر جذبا، لإدارة العملة الصعبة.

وقال أحمد غنيم، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن قطاع الإتصالات يمثل تجربة رائدة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مؤكدا أنه يعد المستقبل للدولة المصرية.

وتابع أستاذ الأقتصاد والعلوم السياسية، أن منح الرخصة الذهبية كان بها تمييز بين المستثمرين، مؤكدا أنه مؤخرا تم القضاء على ذلك، فالإستثمار الأجنبي الموجه للقطاعات الصناعية والخدمية المنتجة هو الأفضل للإقتصاد المصري.