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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدأته بكيلو عدس.. أردنية تحكي تفاصيل مشروعها| فيديو

أردنية تجعل بيتها
أردنية تجعل بيتها للضيافة

هذا البيت الكائن في شارع ضيق على طول طريق سياحي بمدينة السلط الأردنية القديمة، أصبح بمرور الوقت معلما بارزا من معالم المدينة يرتاده السكان المحليون والسياح الذين يبحثون عن تجربة ثقافية فريدة، فقد حولت الأردنية الزعبي بيتها إلى بيت ضيافة إذ لم يكن لديها أي دخل مادي وزوجها كان مريضا ولديها 5 أبناء وبالتالي أصبحت العائلة الوحيدة للأسرة من خلال مطبخ أقامته في ببتها.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أردنية صاحبة مشروع بدأته بكيلو عدس"، حيث تحضر الطعام في مطبخ بيتها، لأفراد أسرتها ولضيوف أجانب أيضا.

وأكدت السيدة، أن البيت كان قد أنهكه الزمن عندما اشترته، وكان وضعها الاقتصادي متدهور للغاية: "هذا البيت صار معلما من معالم السلط"، ويحمل هذا البيت اسم "بيت الضيافة.. بيت فاطمة الزعبي"، تأسس عام 2012 ويقدم مأكولات أردنية أصيلة وفرصة لتجربة الأزياء التقليدية.

وأشارت السيدة، إلى أنها حصلت على جائزة الملك عبدالله للعمل الريادي الحر في عام 2015، وسافرت لبنان ومثلت الأردن في إحدى مسابقات المشروعات الصغيرة. وتحدثت فاطمة عن دخلها قبل جائحة كورونا وخلال الجائحة وما بعدها، وقالت إن دخلها الشهري كان يعادل 800 دينار صافي، ولكن بعد الجائحة انخفض هذا الدخل إلى صفر دينار، لكن الأمور بدأت تتحسن مؤخرا.

أردنية مدينة السلط الأردنية القديمة برنامج صباح الخير يا مصر القناة الأولى الملك عبدالله

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