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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل للحبس سنة.. تعرف على عقوبة ارتكاب أعمال مخلة بالآداب في السيارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتبر  قانون المرور الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفى جبالى  ارتكاب الأفعال المخلة بالآداب داخل السيارة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تصل  إلى الحبس سنة وغرامة 1500 جنيه.

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ونصت المادة 72 مكرر من القانون على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب فى المركبة، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة.

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية .

غرامات مالية على أصحاب السيارات لارتكاب هذه المخالفات

وأقر القانون طبقا لآخر تعديلاته غرامة مالية 2000 جنيه على كل من هذه المخالفات

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح بالانتظار.

كما وضع القانون غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

قانون المرور 

ويعد قانون المرور من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث حدد القانون مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور من أجل ضبط النسق العام بالطرق والحد من المخالفات والحوادث.

 

 

 

 

 

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