أزمة جديدة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.. تفاصيل

ذكرت الإذاعة العبرية اليوم الأربعاء أن أزمة جديدة طرأت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية ميخائيل بيتون من حزب “كاحوال لافان” عدم التصويت مع الحكومة حتى إشعار أخر.



وقالت الإذاعة إن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية لن يصوت مع الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات مع وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي حول خطة الإصلاح في المواصلات العامة.



وبحسب الإذاعة فقد استثنى بيتون التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية.



ومن المتوقع أن يصوت الائتلاف اليوم على عدة مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية ، كما الغى بيتون مداولات الجلسة التي كانت مخططة للأسبوع المقبل.