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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

تراجعت مؤشر البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1778 نقطة.

 

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2713 نقطة.

 

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