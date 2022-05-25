عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. ساندي تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت المطربة ساندي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ساندي ، في الصورة باطلالة رياضية مما اثارت اعجاب متابعيها.

 

كشفت المطربة ساندي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»عن دخولها مجال تصميم الديكور.

 

ونشرت ساندي مجموعة صور من تصميماتها، وكتبت عليها: «وقت كورونا لما كلنا كنا في البيت وشغلي اتأثر جدا فكرت ابتدي مشروع في حاجة أنا شغفي فيها وهي التصميمات والديكور، وكنت خايفة من المسؤولية في البداية لكن كنت قدها ما استسلمتش لفكرة إني ما بعرفش أعمل حاجة غير إني أغني».

 

وتابعت ساندي: «الحمدلله نجحت وعملت أكتر من حاجة هتشوفها في الأكونت الخاص بمشروعي، يارب تكون الحكاية دي فيها حافز لكل حد بيفكر يعمل حاجة مختلفة عن اللي اتعود عليه وخايف يبتديها».

ساندي تطرح أغنية صحاب زمان :

وطرحت ساندي، أغنية جديدة بعنوان “صحاب زمان” ويشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

 

شاركت ساندي، جمهورها، بصورة جديدة لها من الأستوديو، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ساندي إطلالة رياضية صورة جديدة انستجرام اطلالة صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

قرار نهائي.. كاف: تذاكر نهائي أبطال أفريقيا مناصفة بين الأهلي والوداد.. خاص

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

موضوعات متعلقة

بإطلالة جذابة.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

الكرة بتدي المجتهد.. أحمد عيد يهنئ النني بعد تجديد عقده مع آرسنال

مبروك…ميدو يهنئ النني بعد تجديد عقده مع أرسنال

بشعر كيرلي.. كارول سماحة تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

درة وزوجها يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما

شغلتك على المدفع بررم.. المصريون يحيون ذكرى وفاة أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين

عمرو عرفة: أتحدى أي حد يجيب صورة لصلاح‬⁩ وهو مبتسم اليوم ده

بصورة على إنستجرام.. أحمد الشامي يستعيد كواليس مسلسل دايما عامر

ترشيحاتنا

لا يستحق تراب مصر.. برلمانية تطالب بسحب الجنسية من الإرهابي عمرو واكد

مصرع فتاة وإصابة11 آخرين في حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربى

احذر.. الحبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويش موجات البث الإذاعي

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية لنشر الفضائل ومواجهة الرذائل بعنوان: وليستعفف

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاد المصري

بعد ارتفاع الحرارة.. هاني الناظر يكشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

فابيو كارفاليو.. من هو خليفة محمد صلاح الجديد في ليفربول

فيديو

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ