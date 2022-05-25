بإطلالة رياضية.. ساندي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت المطربة ساندي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت ساندي ، في الصورة باطلالة رياضية مما اثارت اعجاب متابعيها.

كشفت المطربة ساندي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»عن دخولها مجال تصميم الديكور.

ونشرت ساندي مجموعة صور من تصميماتها، وكتبت عليها: «وقت كورونا لما كلنا كنا في البيت وشغلي اتأثر جدا فكرت ابتدي مشروع في حاجة أنا شغفي فيها وهي التصميمات والديكور، وكنت خايفة من المسؤولية في البداية لكن كنت قدها ما استسلمتش لفكرة إني ما بعرفش أعمل حاجة غير إني أغني».

وتابعت ساندي: «الحمدلله نجحت وعملت أكتر من حاجة هتشوفها في الأكونت الخاص بمشروعي، يارب تكون الحكاية دي فيها حافز لكل حد بيفكر يعمل حاجة مختلفة عن اللي اتعود عليه وخايف يبتديها».

ساندي تطرح أغنية صحاب زمان :

وطرحت ساندي، أغنية جديدة بعنوان “صحاب زمان” ويشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

شاركت ساندي، جمهورها، بصورة جديدة لها من الأستوديو، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.