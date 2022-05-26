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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: سننتهى من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل 30 يونيو المقبل

النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش خلال الفترة المقبلة موازنة الهيئات الإقتصادية والموازنة العامة للدولة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل يوم 30 يونيو المقبل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال  أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

 كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن (739) موقف و تم تطوير منها عدد (105) موقف كما تم إحلال وتجديد عدد (26) موقف وإنشاء  عدد (23) موقف جديد.

وأوضح شعراوي أن اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة  عدد (13) موقف عشوائى وتم تقنين عدد (26) موقف عشوائى و بلغ إجمالى عدد ساحات الإنتظار بالمدن (3944) ساحة وإزالة  عدد (4) ساحة عشوائية وإضافة عدد (422) ساحة جديدة مخططة وتطوير عدد (16) ساحة وإحلال وتجديد عدد (39) ساحة. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه جارى تنفيذ عدد (152) موقف جديد بعدد (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة .

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