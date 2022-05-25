رمضان عبدالمعز : 6 ثمرات لا تعرفها عن الإيمان وأركانه الستة.. فيديو

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، أركان الإيمان الستة والثمار التي يجنيها المؤمن حال قيامه بمعانيها واليقين بكل كلمة منها.

أركان الإيمان الستة

وقال رمضان عبدالمعز خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي:" أركان الإيمان الستة: نؤمن بالله ونشهد ألا ربه سواه، وملائكة لا تفعل إلا ما يرضاه وبكل كتاب أنزله يهدي بهداه، وكل رسول أرسله ودعا بدعاه، وباليوم الآخر يوم البعث، وأن الأقدار تجري بقضاء".

وتابع : “الكل يعرفها، ولكن هل نطبقها، فإذا كنا نؤمن بالله وأنه الرزاق، فلماذا تخاف على رزقك؟، هل تؤمن بأنه حكيم؟، هل تعلم أن ربك يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟”.

وأضاف رمضان عبدالمعز:" من ثمرات الإيمان نصرة الله، والبشارة في الدنيا والآخرة، وليه هو الله تبارك وتعالى وما أدراك بأن يكون وليك الله، يخرجك من الأزمة ومن العسر ومن الشقاء إلى السعادة واليسر، تنال الولاية، هتبقى من خير البرية".

مؤخر الصداق دين

قال الشيخ رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامي ، إن مؤخر الصداق حق للمرأة ويظل دينا في رقبة الزوج لزوجته ولا يسقط إلا بسداده أو التنازل عنه من المرأة.

وأضاف عبدالمعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أنه قديما كان الرجل لا يعرف النوم وهو عليه دين للناس، فيسعى جاهدا لسداده، فيقول النبي "مطل الغني ظلم".

وأشار إلى أن مؤخر الصداق، حق للمرأة ، فهو جزء من المهر، فالمهر ينقسم إلى مقدم يدفع في بداية الزواج ، والثاني مؤخر، وهذا المؤخر دين في رقبة الزوج لا يسقط.

صلاح ذات البين

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من نقل الكلام بين الناس، بهدف الوقيعة، مشيراً إلى أن من يفعل هذا سيكون جزاؤه الذل والإهانة من قبل الله عز وجل فى الدنيا، والعذاب الأليم فى الآخرة.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "اللى هيعيش بالنميمة ربنا هيذله وهيهينه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن من أفضل درجات الصيام والصلاة والصدقة، قال صلاح ذات البين، يعنى اللى يصلح بين اثنين، يكون له ثواب كبير أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، ومن يفسد بين الناس، ده حالقة، فهو يحلق الدين ويضيع الدين، وهذه كارثة، والمفروض لا تصدق نمام، لأن ده رسول الشيطان ".