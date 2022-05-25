قبل انطلاقها.. مجلس جامعة القاهرة يجتمع الأسبوع المقبل لوضع قواعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. والطلاب: مفيش جدري القرود في مصر علشان نعتذر عن الامتحانات

أداب القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية الشهر الجاري

سياسة واقتصاد : الاعتذارات عن الامتحانات متوقفة

مع اقتراب بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 ، ومع انتشار أخبار وجود ما يسمى جدرى القرود ، هل سيكون هناك اجراءات احترازية جديدة سيتم تطبيقها بجامعة القاهرة أم سيتم الاكتفاء بالاجراءات الاحترازية المطبقة للحد من الاصابة بفيروس كورونا بين الطلاب .

كشف مصدر مسؤول بجامعة القاهرة ، أنه كان المفترض أن ينعقد مجلس جامعة القاهرة غدا، لكن تم تأجيله للاسبوع المقبل .

وأكد المصدر في تصريح لصدى البلد ، أن مجلس الجامعة خلال الاجتماع الأسبوع المقبل ، يناقش كل ما يخص الأمتحانات من حيث طريقة انعقادها أونلاين أو حضوريا ، إضافة إلى شكل الأسئلة كما سيتم مناقشة موقف الاجراءات الإحترازية .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 -2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية شهر ماىو الجارى وحتى بداية شهر يوليو القادم ، مؤكدا على أن الكلية ستعقد امتحاناتها حضوريا مع تنوع الأسئله بكل المراحل الدراسية .

كما أشار شاهين ، إلى أن مدة الأمتحان ستكون ساعة واحدة فقط لا تزيد عن ذلك ، مع وجود أكثر من فتره خلال اليوم للحفاظ على الإجراءات الأحترازية التى تحافظ على سلامة الطلاب .

وكشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن القواعد المنظمة للاعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021- 2022 .

وقال الدكتور محمود السعيد في تصريح لـ صدى البلد، إن الاعتذارات عن الامتحانات متوقفة، مشيرا إلى أن الاعتذارات ستكون طبقا للقواعد المعتادة قبل كورونا وطبقا لنظام الساعات المعتمدة .

وأكد الدكتور محمود السعيد، أن هذه القواعد منها الحصول على تقرير طبى من مستشفى الطلبه ، يشرح حالة الطالب ويؤكد أن الطالب يحتاج إلى اعتذار عن الامتحان .

على الجانب الأخر ، قال محمود عمرو الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة ، أن الاجراءات الاحترازية فى الجامعة ثابته ومعروفه لجميع الطلاب نحافظ على التباعد الاجتماعى خلال الامتحانات ولا توجد أى تكدسات فى اللجنه .

و أضاف بالنسبة لموضوع جدرى القرود هو ليس موجود بالفعل فى مصر لكى يحدث تخوف من حضور الأمتحانات والاعتذار عنها ، موكدا أن الطلاب ترتدى الكمامات اثناء تواجدها بالجامعة .

جدير بالذكر أن الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، افتتحوا فعاليات المؤتمر المشترك بين الجامعتين حول "مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022" والذي يعقد بجامعة النهضة ببني سويف، وبحضور الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف ورئيس جامعة النهضة الأسبق والكاتب الصحفي رفعت فياض والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بني سويف سابقا والنائب نادر نسيم وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ ومجموعة من القيادات التعليمية وقيادات جامعة النهضة والطلاب من الجامعتين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال الدكتور محمد الخشت إن التغيرات المناخية ليست ترفا وليست موضوعا ثانويا بل هي أمر ضروري والاهتمام بها يجب أن يكون في المقام الأول وفى صدارة الأولويات لأنه يؤثر تأثيرًا مستقبليا على كوكبنا ويرتبط بوجود البشرية.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، دور جامعة القاهرة ومساهمتها في قضية المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي استحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى تمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة، أقامت ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب في مختلف الكليات حول قضايا تغيرات المناخ، وأطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وتنظيم ندوة كبرى حاضر فيه الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ.