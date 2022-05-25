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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالية في حب مصر بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية بعنوان "يوم في حب مصر"، بقاعة المؤتمرات بالكلية،  ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 25 مايو عام 1963.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الاحتفالية تهدف إلى إلقاء الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقارة أفريقيا، وما تقدمه لمختلف الدول الأفريقية على جميع المستويات وفي كافة المجالات، بالإضافة إلى توضيح ودعم دور مصر التاريخي والريادي في القارة عامة، ودعمها لحركات التحرير الأفريقية ونضالها ضد الاستعمار، ومد جسور التعاون والتكامل مع سائر الدول الأفريقية وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على قارة أفريقيا، وتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 في الوصول إلى تحقيق الوحدة الأفريقية.


 

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ومن جانبه، قال الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، إن احتفالية "يوم في حب مصر"، يشارك فيها نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ورئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية وكبير السياسيين به، وسفير الاتحاد الأفريقي، وعدد من سفراء الدول الأفريقية الممثلين لأقاليم القارة الـ5، ومنهم سفراء دول الكاميرون، والكونغو، وغينيا، وكينيا، والمغرب، وبوركينا فاسو، وجيبوتي، وملاوي، وجابون.
 
وأوضح الدكتور عطية الطنطاوي، أن الاحتفالية يحاضر فيها عدد من القيادات العسكرية، أبرزهم اللواء أركان حرب ناجي شهود مساعد مدير المخابرات العسكرية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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