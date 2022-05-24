آداب القاهرة: امتحانات طلاب الساعات المعتمدة 30 مايو

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب برامج الساعات المعتمدة .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، لطلاب برامج الساعات المعتمدة تبدأ يوم الاثنين الموافق ٣٠ مايو الجارى لمدة ساعة واحدة من الساعة ١١ إلى ١٢ ظهرا .



على الجانب الآخر ، افتتح الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، فعاليات المؤتمر المشترك بين الجامعتين حول "مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022" والذي يعقد بجامعة النهضة ببني سويف، وبحضور الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف ورئيس جامعة النهضة الأسبق والكاتب الصحفي ا. رفعت فياض والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بني سويف سابقا والنائب نادر نسيم وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ ومجموعة من القيادات التعليمية وقيادات جامعة النهضة والطلاب من الجامعتين.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف، بالدكتور محمد عثمان الخشت على زيارته للمحافظة، واستعرض ما قدمته المحافظة خلال العامين الماضيين في خدمة المواطن وبالأخص مشكلة هطول الأمطار والاستفادة منها في المشروعات القومية الحالية في مشروع الدلتا الجديدة، كما تناول ملف التغيرات المناخية وما قدمته المحافظة من حلول متطورة وغير تقليدية في إطار استعدا.تها للمشاركة الفعالة في مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نهاية العام. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور الخشت في تطوير جامعة القاهرة على المستوى العلمي والمجتمعي، قائلا: إن الدكتور الخشت خير من يؤتمن على جامعة القاهرة منارة العلم في مصر والوطن العربي.