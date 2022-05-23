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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

26 يونيو.. امتحانات طلاب اللائحة القديمة لآداب القاهرة

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة للعام الجامعى 2021-2022.

 

وقال الدكتور شريف شاهين، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب اللائحة القديمة (انتظام) تبدأ يوم الخميس الموافق 26 يونيو المقبل حضوريا بالكلية لمدة ساعة واحدة من الساعة 10 إلى 11 صباحا.

 

على الجانب الأخر، فازت طالبات قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالمركزين الأول والثالث في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، والتي أُجريت خلال شهر مايو الجاري، بمشاركة 23 متسابقًا يمثلون 18 جامعة مصرية، ونظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وبإشراف السفارة الصينية بالقاهرة، حيث فازت بالمركز الأول في المسابقة الطالبتان آية مجدي، وآية إبراهيم، كما فازت الطالبة بهيرة عبد الله بالمركز الثالث.

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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالبات الفائزات في مسابقة جسر اللغة الصينية، وذلك في إطار دعم الجامعة الكامل وتشجيعها للطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات والملتقيات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية والفوز بمراكز متقدمة.
 

الدكتور شريف شاهين كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب اللائحة القديمة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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