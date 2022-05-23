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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الزراعة تعلن عن فتح باب الحجز للموسم الصيفي لنشاط حمام السباحة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز للموسم الصيفي لنشاط حمام السباحة و ذلك تحت. عليك الدكتور سامح عيد الفتاح عميد الكلية و الدكتورة فاطمه سمير وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب .

كما اكدت رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، على من يرغب فى الاشتراك التوجه إلى رعاية الشباب لمعرفة المصروفات المطلوبه وكيفية الاشتراك .

على الجانب الاخر ، فازت طالبات قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالمركزين الأول والثالث في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، والتي أُجريت خلال شهر مايو الجاري، بمشاركة 23 متسابقًا يمثلون 18 جامعة مصرية، ونظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وبإشراف السفارة الصينية بالقاهرة، حيث فازت بالمركز الأول في المسابقة الطالبتان آية مجدي، وآية إبراهيم، كما فازت الطالبة بهيرة عبد الله بالمركز الثالث.

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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالبات الفائزات في مسابقة جسر اللغة الصينية، وذلك في إطار دعم الجامعة الكامل وتشجيعها للطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات والملتقيات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية والفوز بمراكز متقدمة.

من جانبها قالت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، إن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، تُعد المسابقة الأهم التي تنظمها الحكومة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم، ويشارك بها دارسو اللغة الصينية من كل البلدان

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