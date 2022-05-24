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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوات و معارض يدوية.. فعاليات في كليات جامعة القاهرة خلال أسبوع

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشهد جامعة القاهرة خلال هذا الأسبوع عدد من الأنشطة والفعاليات بالكليات، حيث يلتقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمكتبه ظهر اليوم، سفير فرنسا بالقاهرة لمناقشة عدد من الموضوعات وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

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غدًا.. ندوة عن مدينة الحضارة عبر العصور بكلية الآثار جامعة القاهرة

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احتفالية في حب مصر بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة|غدا

كما تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضمن فعاليات برنامج الاحتضان في نسخته الرابعة ورش عمل وجلسات توجيه وإرشاد للمشتركين في البرنامج، كما تنظم الكلية ندوة للطلاب بعنوان "قواعد النقد الفنى".

وتنظم كلية العلاج الطبيعي ندوة لقسم العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب، كما تنظم كلية التمريض بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة تدريبية بعنوان "تمريض صحة الأم وحديثي الولادة" يشارك فيها عدد من المتقدمين من الدول الأفريقية.

وفي كلية الطب البيطري تنظم اللجنة الاجتماعية معرضًا للمشغولات اليدوية، ودورة تدريبية عن "الإحصاء الحيوي" لطلاب الدراسات العليا.

كما تنظم كلية التجارة من خلال مركز البحوث والدراسات التجارية  برامج تدريبية وتاهيلية لموظفي القيادات العليا بعدد من شركات قطاع الأعمال في إطار دور الجامعة ومراكزها المعتمدة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

وفي كلية الهندسة تنظم إدارة الكلية فعاليات المدرسة الإيطالية بعنوان "تطبيقات ميكانيكا الصخور لحفظ التراث".
 

جامعة القاهرة الأنشطة والفعاليات الدكتور محمد عثمان الخشت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فعاليات برنامج الاحتضان Jobs Education

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