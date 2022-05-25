لا تطبيل أو تشكيك.. إبراهيم عيسى: مصر لن تعلن إفلاسها ابدأ.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة مشاركة الحكومة للمجتمع في نقاش الخطط الاقتصادية، قائلا: "هذه المرحلة لا تحتاج إلى أي رغبة في التطبيل أو الزمر ولا أيضا التشكيك في إنجازات الدولة ولكن التوافق للعبور باطمئنان من هذه الأزمة الاقتصادية".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الحكومة لم تقيم جلسات نقاشية مجتمعية لمناقشة الخطط الاقتصادية، مضيفا: "مصر لن تعلن إفلاسها ابدأ ولكن عبور الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعيش صداها مصر تحتاج مزيد من التخطيط".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما يحدث الأن هو دعوة للحوار السياسي بين القوى السياسية والنقابات وليس حوار وطني ولكن مصر تحتاج أيضا إلى حوار وطني، لافتا إلى أن الأفراج عن مزيد من السجناء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء يجب أن يكون حسن نية الحوار السياسي.