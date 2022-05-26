السيارة الخارقة جوردن موراي تخضع لاختبارات عنيفة.. شاهد

تخضع السيارات الجديدة لاختبارات مكثفة قبل أن تصل إلى أيدي العملاء، حيث لا يتعين عليهم الركض لعشرات الآلاف من الأميال فحسب، بل يتعين عليهم أيضًا القيام بذلك من خلال وسائل الأمان، وهذا يعني اختبار أنظمة الأمان المختلفة في السيارة.

السيارة الخارقة جوردن موراي تخضع لاختبارات عنيفة

يقدم أحدث فيديو من وراء الكواليس من شركة Gordon Murray Automotive نظرة خاطفة على كيفية تعيين الشركة للوسائد الهوائية في سيارة T. 50 الخارقة.

تم وضع سيارة T.50 وهي سيارة خضعت لنصيب الأسد من التطوير على مدار العام الماضي، تنطلق السيارة الخارقة فوق الحجارة المرصوفة بالحصى والحفر المحاكاة، وتنطلق وسط المنحدرات، وتصطدم بكبح فولاذي، وتغوص وسط الوحل والطين.

السيارة الخارقة جوردن موراي تخضع لاختبارات عنيفة

تم تصميم الاختبارات لضمان عدم انتشار الوسائد الهوائية بشكل غير صحيح من الصدمات غير المتوقعة إلى السيارة الخارقة التي قد تحدث عندما تواجه حفرة أو مخاطر أخرى.

السيارة الخارقة جوردن موراي تخضع لاختبارات عنيفة

تعتمد سيارة T.50على محرك V12سعة 4.0 لترًا مصممًا بشكل طبيعي من Cosworth ينتج 654 حصانًا (488 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 344 رطلاً (467 نيوتن متر)، مع علبة تروس يدوية من ست سرعات.

تستخدم السيارة ميزة أخرى أنيقة عبارة عن مروحة لتحسين الديناميكا الهوائية، يبلغ حجمها 16 بوصة تقريبًا، مع محركًا كهربائيًا بقوة 48 فولت وسرعة تصل إلى 7000 دورة في الدقيقة.

السيارة الخارقة جوردن موراي تخضع لاختبارات عنيفة

صمم جوردون موراي أوتوموتيف المروحة للعمل جنبًا إلى جنب مع الجناح ومشتت الهواء الخلفي، وتعمل وحدات البت الهوائية معًا على زيادة القوة السفلية بنسبة 50 بالمائة على السيارة أثناء القيادة العادية.

سيكون هناك المزيد من مقاطع الفيديو وراء الكواليس من صانع السيارات مع استمرار تطوير T. 50، حيث ستخضع السيارات لاختبارات قاسية مرارًا وتكرارًا لضمان كل وظيفة للنظام كما تم تصميمها، وهذه مهمة شاقة في بعض الأحيان.