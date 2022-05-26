وسائل الإعلام المغربية تتابع وصول الأهلي في مطار محمد الخامس

تواجدت عدد كبير من وسائل الإعلام المغربية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

وغادرت بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب، مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في طريقها إلى مقر الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.