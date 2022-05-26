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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة التضامن تقدم مراكز لحماية السيدات من العنف وتوفير حياة كريمة لهن|تفاصيل

مدير عام شئون المرأة
مدير عام شئون المرأة بوزارة التضامن

قالت جاكلين ممدوح، مدير عام شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن السيدة المصرية أصبحت لا تقبل العنف،  بسبب وجود الوعى الكافى لديها، بالإضافة إلى وجود وسائل وأماكن تساعد المرأة على التعبير عن غضبها.

وأوضحت “ممدوح”، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أننا نمتلك مركزاً لاستضافة السيدات المعنفات، خاص بالسيدة التى لا تمتلك مأوى أمناً.

وأشارت مدير عام شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أننا نقدم بالمركز أنواع الدعم بكل أشكاله، من خلال عمل خطة ودراسة حالة للتعامل مع المرأة المقيمة أو المترددة فى الإقامة، منوهة إلى أننا نقدم الخدمات فى ضوء احتياج المرأة نفسها وتبصيرها لحقوقها وواجباتها.

وتابعت مدير عام شئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك بعض الأسر ترفض فكرة شكوى المرأة من الأساس، تحت مسمى "استحملى"، لافتة إلى أن المركز يمكن أن يتدخل بين الزوج والزوجة، أو السيدة وأسرتها للإصلاح بينهما من خلال جلسات الصلح والدعم النفسى. 

وزارة التضامن الاجتماعي السيدات المعنفات مأوى أمن السيدة المصرية العنف جلسات الصلح الدعم النفسى

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