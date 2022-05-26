عبد المنعم السيد: الاهتمام بالصناعة أحد البنود الهامة لتدعيم التنمية المستدامة |فيديو

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الصناعى من أهم قطاعات الدولة التى تسعى فيه لزيادة حجم مساهمتها مقارنة بحجم الناتج الإجمالى، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة فى مصر كان يستحوذ على 11% فقط من حجم الناتج المحلى حتى 2018.

وأضاف "السيد"، خلال مكالمة هاتفية لنشرة أخبار دى إم سى، أن اهتمام مصر بالصناعة ظهر منذ إنشاء المجتمعات الصناعية ومبادرة مصر فى تنفيذ مجمع صناعى و3 مدن صناعية.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاهتمام بالصناعة أحد البنود الهامة لتدعيم التنمية المستدامة التى تسعى الدولة لتحقيقها، مؤكداً أن الدولة تهدف لزيادة حجم التشغيل الصناعى.

