اليوم.. المران الأول لـ الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول بالمغرب اليوم، في إطار الاستعداد للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد تفقد عددا من ملاعب التدريب المحيطة بمقر إقامة بعثة الأهلي بالمغرب؛ لتحديد ملعب المران قبل وصول بعثة الفريق.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ٦ ساعات.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.