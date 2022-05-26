عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا يطالبون المسئولين برصف الطريق بنفق شبرا

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد أمجد، شكواه إلى خدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، متضررا من تدهور حالة الأسفلت بنفق شبرا.

وقال “أمجد”، في شكواه، “نعاني نحن المترددين على شارع شبرا من تدهور الطريق في اتجاه رمسيس من نفق شبرا، ووجود بعض الحفر؛ مما تتسبب في حوادث طريق”.

وطالب الشاكي، المسئولين بسرعة حل المشكلة رأفةً بسكان المنطقة، وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس موقع صدى البلد رسالة المواطنين حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

ترشيحاتنا

الحكومة: استلمنا من المزارعين 3 ملايين طن قمح حتى اليوم

استهدف أمن واستقرار البلد.. حمزة زوبع يواجه الإعدام طبقا لقانون مكافحة الإرهاب

فلسطين تعلن نتائج التحقيقات.. جندي إسرائيلي تعمد قتل شيرين أبوعاقلة

سان جيرمان يتصدر سباق التعاقد مع ديمبلي.. وبرشلونة يرغب في تجديد عقده

أخبار التكنولوجيا| حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك.. تكنو تعلن عن هاتف مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

3 بلاد جديدة تنضم لبؤرة جدري القرود وألمانيا تعلن التأهب.. إلى أين يتجه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ