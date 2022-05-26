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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من 50 إلى 100 درهم.. أسعار تذاكر نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي، أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع بين فريقي الأهلي والوداد والمقرر إقامته مساء الإثنين المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب .

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: الدرجة الثانية: 50 درهما - الدرجة الأولى: 100 درهم.
 

وأعلن الكاف توزيع التذاكر على النحو التالي: 10000 مقعد محجوز لكل فريق لتمكينهم من الحصول على تذاكر لمشجعيهم من CAF والاتحاد المضيف. لن يتم طرح أي تذاكر لم يتم شراؤها من قبل فريق للبيع للجمهور. لذلك ، ستبقى هذه المقاعد شاغرة. 

وأكد الكاف توفير 20.000 تذكرة لعامة الجماهير وسيتم تخصيص 5000 تذكرة لأصحاب المصلحة والجهات الراعية في CAF وللاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).

وأكد الكاف أنه لن يتم بيع أي تذاكر في الملعب يوم المباراة بالإضافة إلى ذلك ، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للمساعدة في إصدار التأشيرات للداعمين الزائرين عند وصولهم إلى المغرب. 

وستفتح البوابات في الساعة 15:00، قبل 5 ساعات من انطلاق الرحل وستقام انطلاق المباراة النهائية في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش). 

وكان "الكاف" قرر الاعتماد على خدمات الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم قيادته مباراة إياب نصف النهائي بالدار البيضاء بين الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

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من 50 إلى 100 درهم.. أسعار تذاكر نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

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