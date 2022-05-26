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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى 8691 مدنيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 8691 منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وقال المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي-الأوكراني نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: إنه من القتلى كان هنالك 1507 رجال و989 امرأة و92 فتاة و99 فتى بالإضافة إلى 69 طفلاً و1242 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.
وأضاف أن عدد المصابين بلغ 4963 مصابا: 948 رجلاً و620 سيدة و109 فتيات و131 فتى و164 طفلاً و2721 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.
وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.
وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.
وعلى صعيد متصل، صرحت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا ميليندا سيمونز، اليوم الخميس، بأنه يجب أن يقرر الأوكرانيون مستقبل بلدهم وهم ليس لديهم النية لترك جزء من أراضيهم للروس.
وقالت سيمونز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) -بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "يتم تدمير منازل الأوكرانيين ويتعرض للاغتصاب والتشريد والسرقة (على حد وصفها). يجب أن يقرر الأوكرانيون مستقبل بلادهم. حتى الآن، يخبرنا كل استطلاع عام أن الأوكرانيين ليس لديهم النية في أن يتخلوا عن أي جزء من أراضيهم".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن جزء من أراضيها لروسيا وأن على الولايات المتحدة والغرب الامتناع عن السعي لهزيمة روسيا.
وفي المقابل، قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا في دافوس إن أوكرانيا لن تقدم تنازلات لروسيا، "لأن استراتيجية استرضاء روسيا من 2014 إلى بداية الغزو الشامل فشلت ولم يكن لديها فرصة للنجاح في المستقبل".

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