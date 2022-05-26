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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري: السكوت لم يكن ضعفا بل محاولة للإنقاذ.. الخطة يجب تغييرها بالكامل

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تحدث كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري عقب خسارة الفريق أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.

وقال ذكري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب المباراة: "حذرت وقلت أكثر من مرة إن الوضع خطير والجدول صعب ولا توجد مباراة سهلة".

وأضاف “مع احترامي للجميع، الخطة التي يسير عليها المصري يجب أن تتغير بكل ترتيباتها”.

وأوضح "اليوم أنا هنا وقد لا أكون هنا غدا، لكن يجب أن يتم صرف المكافآت القديمة كحافز للاعبين".

وتابع "يجب أن يتم تحفيز اللاعبين ووضع نظام ثواب وعقاب. لا أحد ينظر إلى كم المشاكل التي يتم حلها داخل المصري".

وواصل ذكري "إذا خرجت مشكلة للعلن، فهناك 10 تم حلهم أمامها. الوضع صعب للغاية".

وأردف مدير الكرة "الأمور صعبة. كلام معين الشعباني وحده لن يفيد وكلامي لن يفيد وحده أيضا، يجب أن يكون هناك دعم من الجميع".

وعن مستقبل الجهاز الفني قال ذكري: "من الوارد في الساعات المقبلة أن يتم التفكير في أشياء عدة. تحملنا كثيرا. السكوت لم يكن ضعفا بل محاولة لحل المشاكل".

وتابع "في وقت من الأوقات كان يمكنني أن أتحدث علنا وأدير ظهري لبيتي وأرحل ولكن هذا ليس حلا ولن يفيد المصري".

النادي المصري البنك الاهلي أون تايم سبورت معين الشعباني كريم ذكري

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