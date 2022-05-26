أكمل نجاتي : برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذنا من أزمات كبيرة.. فيديو

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ،وأمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر قامت بعمل شبه معجزة اقتصادية، نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنقذنا من عدة ازمات.

وأضاف نجاتي، خلال لقاء ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن وعي الشعب المصري حول القيادة السياسية أحد أسباب تجاوز الازمة الاقتصادية .

وتابع عضو مجلس الشيوخ،وأمين سر لجنة الشئون الإقتصادية، أن هناك زيادة 450 الف اسرة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مؤكدا أن المجتمع المدني الوطني يلعب دورا هاما لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأشار نجاتي إلى أن الفلاح المصري مقاتل من الدرجة الأولى، مؤكدا أنه لا توجد لدينا أزمة قمح .