هوندا سيفيك تايب آر ضد جولف آر و M240i في سباقات التسارع.. ضاهد

تستمر شركات السيارات بطرح سيارات رشيقة وممتعة في القيادة، ونرى في الفيديو المرفق سباقات تسارع مثيرة بواسطة فريق Carwow جمعت بين هوندا سيفيك تايب آر وفولكس فاجن جولف آر وبي ام دبليو M240i، رغم انتشار سيارات الكروس أوفر والـ SUV وسيارات البيك اب بمستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية خلال الأعوام الأخيرة.

المواصفات الفنية

تأتي BMW متفوقة هنا، بفضل محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 374 حصان وعزم 500 نيوتن متر ودفع رباعي، وللمقارنة هوندا سيفيك تايب آر مزودة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بدفع أمامي، وقوة 320 حصان وعزم 420 نيوتن متر.

جاءت سيارة فولكس واجن جولف آر، بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 320 حصان وعزم 420 نيوتن متر ونظام دفع رباعي.

تتوفر عوند سيفيك تايب ار بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 180 حصان 6 حصان عن السابق، وعزم دوران 240 نيوتن متر بزيادة و20 نيوتن متر، فيما يتوفر محرك آخر 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن متر.