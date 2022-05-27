عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا سيفيك تايب آر ضد جولف آر و M240i في سباقات التسارع.. ضاهد

صدى البلد

تستمر شركات السيارات بطرح سيارات رشيقة وممتعة في القيادة، ونرى في الفيديو المرفق سباقات تسارع مثيرة بواسطة فريق Carwow جمعت بين هوندا سيفيك تايب آر وفولكس فاجن جولف آر وبي ام دبليو M240i، رغم انتشار سيارات الكروس أوفر والـ SUV وسيارات البيك اب بمستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية خلال الأعوام الأخيرة.

 

المواصفات الفنية

تأتي  BMW متفوقة هنا، بفضل محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 374 حصان وعزم 500 نيوتن متر ودفع رباعي، وللمقارنة هوندا سيفيك تايب آر مزودة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بدفع أمامي، وقوة 320 حصان وعزم 420 نيوتن متر.

 

جاءت سيارة فولكس واجن جولف آر، بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 320 حصان وعزم 420 نيوتن متر ونظام دفع رباعي.

 

تتوفر عوند سيفيك تايب ار بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 180 حصان 6 حصان عن السابق، وعزم دوران 240 نيوتن متر بزيادة و20 نيوتن متر، فيما يتوفر محرك آخر 2000 سي سي 4 سلندر بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن متر.

السيارات بي إم دبليو فولكس فاجن هوندا هوندا سيفيك تايب آر BMW

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

موضوعات متعلقة

لاندروفر ديفيندر معدلة بطلاء مميز وسقف قابل للتحويل ومحرك V8.. صور

BMW تكشف عن سيارات Alpina B3 وD3 S بمواصفات أكثر قوة.. صور

مازيراتي تكشف عن أحدث إبداعاتها سيارة MC20 Cielo الخارقة.. صور

لوسيد تعلن عن استدعاء جميع السيارات المصنوعة حتى شهر مايو.. صور

أودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة .. صور

سوزوكي تكشف عن فيجن جران توريزمو بقوة 426 حصان .. صور

قائمة بأحدث أسعار سيارات شانجان في مصر.. صور

بورشة باناميرا وتوربو تحت الاختبار في ألمانيا.. صور

ترشيحاتنا

ليندسي جراهام: الاتفاق النووي مع إيران انتهى

خطة النواب تناقش موازنة الجامعات والمراكز البحثية بحضور وزير التعليم العالى..الاثنين

أذكار يوم الجمعة .. تعرف عليها وأفضل دعاء يمكن ترديده

في ظل أزمة الملعب .. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي

لافروف: شروط زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات غير جدية

زيلينسكي ينتقد انقسامات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ