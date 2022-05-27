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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

27 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

27 مايو.. ماذا يخبئ
27 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد “في علم الأرقام  إذا كنت مولودا في يوم 27 مايو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية منفتحة ومحبة للاتصالات وللتوسع في العلاقات الاجتماعية."

 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن المولود يوم27 مايو   لديك قدرة على الإغراء وتتمتع باللباقة والدبلوماسية وتحسن القول والفعل.

 

نصيحة لمواليد 27 مايو

نصيحة:في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية، وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك، وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.
 

لأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة لمواليد 27 مايو 27 مايو علم الأرقام

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