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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ14 ألفا و375 مريضا بعيادات الأسنان

علاج الأسنان بالمنيا
علاج الأسنان بالمنيا

اعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الجهود المبذولة من إدارة طب الأسنان لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوفير خدمة طبية لائقة للمرضى.

فقد تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 14 ألفا و375 مريضًا بعيادات الأسنان والمتابعة لـ6 آلاف و600 من السيدات الحوامل بعيادات الأسنان بالوحدات والمراكز الطبية وذلك خلال أبريل الماضي.

وأضاف الدكتور  مصطفى سهمان مدير إدارة طب الأسنان أن إدارة طب الاسنان تواصل تقديم  خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشراقية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية فقد تم تقديم الخدمات الطبية لعدد  14  ألفا و 375  مريضا بعيادات الأسنان.  

وأضاف أنه تم  عمل حشو تجميلي لعدد  652   حالة وعلاج جذور لعدد 1200 حالة وخلع جراحى لعدد 210 حالة وعلاج لثة لعدد 3256 حالة والعلاج الدوائى لعدد 9450 حالة ومتابعة حوامل لعدد 6600 حالة. 
 

المنيا الصحة محافظ المنيا مستشفيات المستشفى الخدمات الطبية وكيل وزارة الصحة اللواء اسامة القاضي

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