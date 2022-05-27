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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يفتح باب اختبارات كرة القدم للناشئين والبراعم

النصر
النصر

قررت إدارة نادي النصر القاهري برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق فتح باب اختبارات كرة القدم للناشئين والبراعم لعام 2022 وذلك بداية من يوم الأربعاء  1 يونيو حتي يوم 30 يونيو على ملاعب الناشئين بمقر النادي بمصر الجديدة من الساعة 8:00 صباحا.

وتجري الاختبارات بداية من مواليد 2001 حتي مواليد 2014 تحت إشراف نخبة من مدربي النادي.

يذكر أن قطاع الناشئين بنادي النصر من أفضل القطاعات بالأندية المصرية حيث أخرج العديد من نجوم الكرة المصرية كان آخرهم عمار حمدي نجم النادي الأهلي ومروان حمدي نجم الزمالك وسموحة ومنتخب مصر وإسلام عيسي نجم بيراميدز وأحمد سامي نجم بيراميدز ومحمد ناصر مودي نجم الشرقية للدخان واحمد صبيحه نجم المقاصة ومنتخب الشباب ومحمود فهمي نجم مصر المقاصة وغيرهم العديد من اللاعبين كما يعد قطاع الناشئين بنادي النصر هو الداعم الأول والرئيسي للفريق الفريق الذي يعتمد على المواهب الشابة.

نادي النصر النصر النصر القاهري

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