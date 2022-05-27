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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا للزمالك بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

عاد لاعب الوسط الجزائري محمد بن خماسة لقائمة الإسماعيلي التى ستغادر إلى القاهرة بعد قليل ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك غداً السبت بإستاد القاهرة الدولي ، فى قمة الجولة الــ21 من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب أكثر من لاعب على رأسهم أحمد مصطفى ومحمود عبد العاطي “دونجا”وحسن ياسين وأحمد عادل عبد المنعم والبوليفي “كارميلو ألجازنزا” والإيفواري جان موريل والأرجنتيني “دييجو فرناندو” لأسباب متنوعة.

القائمة جاءت كاملة على النحو التالي ..
حارس المرمى .. محمد فوزي ، عمر رضوان ،كمال السيد
خط الدفاع .. باهر المحمدي ،محمد هاشم ، محمد نصر ، عمرو الحلواني ،محمد دسوقي ،
خط الوسط .. عمر الوحش ، محمد بيومي ، محمد عادل ، أحمد مدبولي ، عبد الرحمن مجدي ، مدحت فقوسة ، عماد حمدي ، محمد بن خماسة ، محمد عبد السميع ، سايكو كونتيه.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ، محمد الشامي ، أبوبكر حمزة الجمل ، حازم مرسى.

ويتطلع الإسماعيلي لاستمرار نتائجه الإيجابية والمضي قدماً فى الصعود بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد حصد 7 نقاط من إجمالي 9 تحت قيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة حمزة الجمل.

الجوله الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز محمد فوزي الاسماعيلي ستاد القاهرة الدولي

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