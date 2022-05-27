عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إنفلونزا الطماطم .. كيفية انتقالها والوقاية منها

أعراض وطرق الوقاية
أعراض وطرق الوقاية من إنفلونزا الطماطم

ظهر خلال الأسبوعين الماضيين فيروس جديد يدعى إنفلونزا الطماطم، وكان انتشاره سريعا عن الفيروسات السابقة، مما أثار الرعب والخوف حول العالم، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أهم المعلومات عن أنفلونزا الطماطم وإجراءات الوقائية.

أعراض وطرق الوقاية من إنفلونزا الطماطم


وعانت ولاية كيرالا من تفشي إنفلونزا الطماطم ، المعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم. ولأن الأنفلونزا الجديدة تستهدف الأطفال الصغار ، فإن الآباء أصبحوا قلقين من ظهور أعراض هذا المرض الفيروسي غير العادي، وفقا لما نشر في موقع indiatoday .

 

مرض فيروسي.. تفاصيل ومعلومات جديدة عن إنفلونزا الطماطم

ضرر عصبي دائم.. دراسة تكشف تأثير نقص فيتامين ب 12



ويسمى فيروس إنفلونزا الطماطم بحمى الطماطم لأنه ينتج بثور حمراء. في غضون ذلك ، وعقب اكتشاف حالات في ولاية كيرالا تم تكليف فريق من السلطات بفحص الزوار من الولاية المجاورة؛ حيث تعتقد السلطات أنه لا يوجد سبب للذعر.

ويعتبر إنفلونزا الطماطم ، والمعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم ، هي نوع شائع من الحمى تصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويتسبب في ظهور الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف هي أكثر أعراض إنفلونزا الطماطم شيوعًا عند الأطفال. 

تظهر البثور الناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الطماطم في أماكن مختلفة من الجسم نتيجة لذلك. حصلت إنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم على اسمها؛ حيث أن البثورغالبًا ما تكون كروية اللون وحمراء اللون.

 

أعراض وطرق الوقاية من إنفلونزا الطماطم


وهناك بعض الإجراءات التي يمكن ان تقي الأطفال من الإصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم، وإذا ظهرت على طفلك أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فيجب على الفور أن تستشير الطبيب ، وتجنب ما يلي :
- لا يُنصح بالسماح للأطفال الصغار بكشط البثور.
- اسمح للصغار بالراحة مع شرب الماء.
- يجب الحفاظ على نظافة الأطفال.
- الحرص على الاستحمام بالماء البارد.
- الحفاظ على مسافة آمنة من الشخص المصاب.

وإذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بعدوى فيروس إنفلونزا الطماطم، فعليك بإتباع بعض النصائح والإجراءات، وتشمل :
- إن فيروس الطماطم معدي ، مثل أي إنفلونزا أخرى. نظرًا لأن العدوى يمكن أن تنتشر بسرعة ، يجب الحفاظ على الشخص المصاب في عزلة.
-إن منع الأطفال المرضى من خدش البثور التي تسببها الأنفلونزا أمر بالغ الأهمية. 
- يوصى أيضًا بالراحة والنظافة.
- لمنع انتشار الفيروس ، يجب تنظيف أواني المرضى و ملابسهم وممتلكاتهم الأخرى.
-الحرص على شرب المريض للكثير من الماء للحفاظ على الجسم رطبًا وعلى اتصال دائم بالطبيب.

أنفلونزا الطماطم الاطفال فيروس إنفلونزا الطماطم حمى الطماطم اعراض انفلونزا الطماطم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

فرج عامر : 30 ألف مشجع يؤازرون الأهلي أمام الوداد المغربي

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

موضوعات متعلقة

جمال شعبان: إنفلونزا الطماطم سريعة الانتشار وليست خطيرة

تامر أمين : فيروس انفلونزا الطماطم يثير مخاوف العالم

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

حمى الطماطم .. فيروس معوي يصيب الأطفال بـ أعراض مزعجة | فيديو

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2022 قبل مباراة الأهلي والوداد

إنفلونزا الطماطم .. كيفية انتقالها والوقاية منها

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

تصيب السيدات وتستغرق ساعات .. حسام موافي يكشف أعراض الذبحة الكاذبة |فيديو

تونس .. أمر قضائي بـ منع راشد الغنوشي من السفر

تقدم بتظلم منذ شهر.. كواليس عودة حسن شاكوش للغناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ