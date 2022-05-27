إنفلونزا الطماطم .. كيفية انتقالها والوقاية منها

ظهر خلال الأسبوعين الماضيين فيروس جديد يدعى إنفلونزا الطماطم، وكان انتشاره سريعا عن الفيروسات السابقة، مما أثار الرعب والخوف حول العالم، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أهم المعلومات عن أنفلونزا الطماطم وإجراءات الوقائية.

أعراض وطرق الوقاية من إنفلونزا الطماطم



وعانت ولاية كيرالا من تفشي إنفلونزا الطماطم ، المعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم. ولأن الأنفلونزا الجديدة تستهدف الأطفال الصغار ، فإن الآباء أصبحوا قلقين من ظهور أعراض هذا المرض الفيروسي غير العادي، وفقا لما نشر في موقع indiatoday .









ويسمى فيروس إنفلونزا الطماطم بحمى الطماطم لأنه ينتج بثور حمراء. في غضون ذلك ، وعقب اكتشاف حالات في ولاية كيرالا تم تكليف فريق من السلطات بفحص الزوار من الولاية المجاورة؛ حيث تعتقد السلطات أنه لا يوجد سبب للذعر.



ويعتبر إنفلونزا الطماطم ، والمعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم ، هي نوع شائع من الحمى تصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويتسبب في ظهور الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف هي أكثر أعراض إنفلونزا الطماطم شيوعًا عند الأطفال.



تظهر البثور الناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الطماطم في أماكن مختلفة من الجسم نتيجة لذلك. حصلت إنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم على اسمها؛ حيث أن البثورغالبًا ما تكون كروية اللون وحمراء اللون.

أعراض وطرق الوقاية من إنفلونزا الطماطم



وهناك بعض الإجراءات التي يمكن ان تقي الأطفال من الإصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم، وإذا ظهرت على طفلك أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فيجب على الفور أن تستشير الطبيب ، وتجنب ما يلي :

- لا يُنصح بالسماح للأطفال الصغار بكشط البثور.

- اسمح للصغار بالراحة مع شرب الماء.

- يجب الحفاظ على نظافة الأطفال.

- الحرص على الاستحمام بالماء البارد.

- الحفاظ على مسافة آمنة من الشخص المصاب.



وإذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بعدوى فيروس إنفلونزا الطماطم، فعليك بإتباع بعض النصائح والإجراءات، وتشمل :

- إن فيروس الطماطم معدي ، مثل أي إنفلونزا أخرى. نظرًا لأن العدوى يمكن أن تنتشر بسرعة ، يجب الحفاظ على الشخص المصاب في عزلة.

-إن منع الأطفال المرضى من خدش البثور التي تسببها الأنفلونزا أمر بالغ الأهمية.

- يوصى أيضًا بالراحة والنظافة.

- لمنع انتشار الفيروس ، يجب تنظيف أواني المرضى و ملابسهم وممتلكاتهم الأخرى.

-الحرص على شرب المريض للكثير من الماء للحفاظ على الجسم رطبًا وعلى اتصال دائم بالطبيب.