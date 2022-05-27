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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالله المغازي: العلاقات المصرية الإفريقية عادت إلى قوتها بعد رئاسة السيسي| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مصر صاحبة الفضل مع عدد قليل من الدول الأخرى في إنشاء الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن وزارتي الإسكان والكهرباء، تنشآن العديد من المشروعات القومية الكبرى في الدول الإفريقية.

وأضاف عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان   علاقات مصر مع الدول الإفريقية تاريخية ممتدة، مشيرا إلى أن مصر ساهمت مع العديد من الدول الإفريقية في حركات التحرر.

وتابع  معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن تواجد مصر على الساحة الإفريقية شهد تراجعا في عهد الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك، ولكن بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد عادت إلى قوتها". 

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الاتحاد الافريقي الرئيس السيسي

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