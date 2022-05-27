شوقي علام: تطبيق فتوى برو سيتيح الحوار بين المسلمين حول العالم بلغات متعددة

قال الدكتور شوقي علام أن جامعة اكسفورد من الجامعات العريقة وفيها استاذة وطلاب يمكن أن نعمق معهم الفكر والحوار كجامعة الأزهر باعتبارها من الجامعات القديمة العملاقة.

وأضاف أننا أمام عقليتين عقلية جامعة الأزهر الشريف المنفتحة على العالم وتحتضن كل الأفكار وكذلك عقلية جامعة عريقة مثل جامعة اكسفورد .

وأوضح أنه كان حريص على إرسال رسالة مصرية في خطابه، وهو لا بد أن يكون الخطاب الديني خطاب رصين مستوعب ومراعي للخصوصيات بالجامعات الأخرى بعيد عن الفهم المختطف لمصطلحات ومعاني شريفة في الإسلام.

وتابع الدكتور شوقي علام، أن تطبيق فتوي برو سيتيح الحوار بين المسلمين ليس في اوروبا فقط لكن في كل العالم وبلغات متعددة وهذا التطبيق سيكون مفيد في تصدير الخطاب الأزهر الأصيل .

